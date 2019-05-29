"Суровая" портативная акустика SVEN PS-490

29 мая 2019, 11:45

В магазинах стартовали продажи новой беспроводной аудиосистемы от компании SVEN, PS-490 – это топовая модель венчает прославленную 4х сотую серию, которая известна широким функционалом и высоким качеством звука по доступной цене.

Внушительные габариты, продуманная конструкция позволяют с легкостью выдать глубокий бас и 36Вт чистого звука, все это благодаря наличию двух низкочастотных динамиков диаметром в 100 мм и двум полноценным 35мм высокочастотникам.Всем своим видом новинка подчеркивает мощь и силу скрытую глубоко внутри и готовую в любую секунду вырваться наружу, а строгие формы напоминают молот скандинавского бога.Новая стерео система от SVEN способна прокачать любую вечеринку, где бы Вы не находились, дома, в лесу или на даче возле мангала, ведь в арсенале PS-490 не только возможность беспроводного подключения через Bluetooth, наличие FM радио, воспроизведение музыки c флешек и microSD, но и возможность подключения микрофона для незабываемой караоке вечеринки.Простая в использовании панель управления и информативный дисплей позволяет с легкостью настроить необходимые параметры и режимы работы, а наличие двух встроенных аккумуляторов, по 2000 мАч каждый, обеспечит продолжительное время работы в любом путешествии, тем более, что в комплекте портативной акустики имеется удобный ремень для переноски.SVEN PS-490 – это достойное завершение легендарной серии, способное покорить даже самых взыскательных.ОсобенностиБеспроводная передача сигнала по BluetoothМикрофонный вход с функцией эхоВоспроизведение музыки с USB flash и microSD card памятиLED-дисплейВстроенный эквалайзерВстроенное FM-радиоВозможность проводного подключения к источнику звука