Портативная акустика SVEN PS-410 - компаньон для работы и отдыха

На полках магазина появилась новая беспроводная колонка от компании SVEN, PS-410 – это младший представитель знаменитой 4х сотой серии, которая прославилась широким функционалом и высоким качеством звука по доступной цене.
Четкие линии и угловатость форм придает новинке модный в последнее время индустриальный дизайн, удобство в переноске обеспечивает эргономичная ручка, а наличие панели управления и информативного дисплея позволяет с легкостью настроить необходимые параметры и режимы работы.
SVEN PS-410 может похвастаться не только возможностью беспроводного подключения через Bluetooth, наличием FM радио, воспроизведения музыки по кабелю или с носителей информации, например, microSD и USB флешек, но и хорошим звуком, мощностью в 14Вт, которое обеспечивают два 75мм динамика и встроенный пассивный излучатель, а емкий аккумулятор в 2000 мАч обеспечит продолжительное время работы.
Колонка способна скрасить любое мероприятие, где бы Вы не находились, дома, в лесу, гараже или на даче возле мангала.
SVEN PS-410 – это доступное решение без потери функциональности.
Особенности
Глубокий бас благодаря пассивному излучателю
Беспроводная передача сигнала по Bluetooth
Воспроизведение музыки с USB flash и microSD card памяти
LED-дисплей
Встроенное FM-радио
Возможность проводного подключения к источнику звука