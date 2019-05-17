Портативная акустика SVEN PS-410 - компаньон для работы и отдыха

17 мая 2019, 10:45

На полках магазина появилась новая беспроводная колонка от компании SVEN, PS-410 – это младший представитель знаменитой 4х сотой серии, которая прославилась широким функционалом и высоким качеством звука по доступной цене.

Четкие линии и угловатость форм придает новинке модный в последнее время индустриальный дизайн, удобство в переноске обеспечивает эргономичная ручка, а наличие панели управления и информативного дисплея позволяет с легкостью настроить необходимые параметры и режимы работы.SVEN PS-410 может похвастаться не только возможностью беспроводного подключения через Bluetooth, наличием FM радио, воспроизведения музыки по кабелю или с носителей информации, например, microSD и USB флешек, но и хорошим звуком, мощностью в 14Вт, которое обеспечивают два 75мм динамика и встроенный пассивный излучатель, а емкий аккумулятор в 2000 мАч обеспечит продолжительное время работы.Колонка способна скрасить любое мероприятие, где бы Вы не находились, дома, в лесу, гараже или на даче возле мангала.SVEN PS-410 – это доступное решение без потери функциональности.ОсобенностиГлубокий бас благодаря пассивному излучателюБеспроводная передача сигнала по BluetoothВоспроизведение музыки с USB flash и microSD card памятиLED-дисплейВстроенное FM-радиоВозможность проводного подключения к источнику звука