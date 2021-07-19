Портативная акустика SVEN PS-195 — классический образ с полным набором умений

19 июля 2021, 15:45

Новая портативная колонка PS-195 — еще один образчик классического стиля от SVEN: строгая прямоугольная форма, никаких лишних украшений, плавные изгибы панели управления — все сделано с максимальной долей вкуса и внимания к деталям.

Взяв ее в руки, сложно даже представить себе, что она обладает сравнительно невысокой ценой и вполне доступна широкому кругу меломанов, не желающих расставаться с музыкой нигде и никогда.Внутри этого замечательного компактного корпуса размером всего 238×76×84 мм разместились два динамика диаметром по 45 мм, обеспечивающих яркое и громкое звучание в широком частотном диапазоне. Мощность для портативной акустики тоже солидная — 16 Вт. Ну а встроенный аккумулятор емкостью 2400 мА·ч подарит долгие часы работы. В общем, это вполне серьезное устройство, а весит оно при этом всего-то 850 граммов.В каждом новом продукте от SVEN есть своя интересная особенность — инженеры компании чутко реагируют на запросы пользователей, добавляя функции, которые пусть и не являются самыми необходимыми, но делают эксплуатацию более интересной и приятной. У PS-195 это возможность быстрого беспроводного сопряжения с гаджетом-источником при помощи модуля NFC. Достаточно на пару секунд приложить устройства друг к другу — и готово, остается лишь нажать буквально одну кнопку в интерфейсе планшета или смартфона. Если же вам не хватит громкости или захочется более яркого стереоэффекта, можно подключить вторую колонку из той же серии посредством Bluetooth к одному источнику.Ну и, конечно, поддерживается проводное соединение — куда без него: просто, надежно и дает возможность немного экономить заряд встроенной батареи. И даже это еще не все. Внутри SVEN PS-195 спрятан медиаплеер, который позволяет слушать аудиофайлы с USB-накопителей и карт памяти microSD — надо лишь не забыть взять их с собой. Ну а если забыли, то и не страшно — всегда можно погрузиться в мир радиоэфира, ведь встроенное радио тоже имеется. Но перед этим надо сделать еще одну очень важную вещь — найти портативную колонку SVEN PS-195 на полке или в каталоге любимого магазина. Сделать это можно прямо сейчас, она уже есть в продаже.