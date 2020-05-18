18 мая 2020, 10:45

Портативная колонка SVEN PS-350 разработана специально для сторонников активного образа жизни, не желающих ни на минуту расставаться с любимыми треками.

Она может подключаться ко внешним источникам звука при помощи Bluetooth или использовать провод в целях экономии заряда аккумулятора гаджетов, что бывает очень полезно в поездках на природу. Также акустика способна работать в полностью автономном режиме и воспроизводить звук с внешних накопителей — microSD и USB-flash. А если музыки с собой нет — не беда, выручит встроенный FM-приемник.

Беспроводная колонка защищена от воды по стандарту IPx5, ее смело можно брать с собой куда угодно — в том числе, на берег водоема или в длительный поход, погода в котором может преподносить различные сюрпризы. Вес устройства — всего 1,8 кг, обтекаемая форма корпуса с ручкой в верхней части обеспечивает удобную переноску. За долговременную автономную работу отвечают два литий-ионных аккумулятора на 1800 мАч.



Пространство внутри корпуса использовано максимально эффективно — в него поместились два динамика диаметром 63 мм, обеспечивающих отличное для портативного устройства качество звука. Мощность колонки составляет 30 Вт, ее громкости хватит как для прослушивания музыки в помещении, так и для небольшой вечеринки на свежем воздухе. Если же пользователь захочет большего, можно одновременно подключить посредством Bluetooth две SVEN PS-350 к одному гаджету, чтобы получить более объемный и громкий звук.



Портативная акустика SVEN PS-350 станет отличным подарком для меломанов, не представляющих свою жизнь без движения. Она уже доступна для покупки в крупных магазинах электроники и бытовой техники.