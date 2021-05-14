Портативная акустика SVEN PS-295

14 мая 2021, 15:15

И в пир, и в мир, и в добры люди… С новой портативной акустикой SVEN PS-295 можно не расставаться ни на секунду.

Корпус у нее компактный и максимально удобной формы — он легко поместится хоть в сумку, хоть в рюкзак. Масса тоже невелика — всего 900 граммов, а вот звука при этом хватит даже для небольшой вечеринки на свежем воздухе — динамики диаметром 60 мм выдают 20 Вт мощности.

Благодаря пассивным излучателям отлично передается низкочастотный диапазон, который порадует любителей танцевальной музыки и хип-хопа. С остальными частотами тоже все в порядке — колонка обеспечивает качественный звук в диапазоне от 60 до 20 000 Гц. Можно и послушать романтические треки на свидании, и потанцевать на вечеринке с друзьями. Собрались на пляж, на рыбалку или в поход — тоже не проблема! Акустика SVEN PS-295 имеет защиту от воды IPX6, то есть может выдержать даже проливной дождь.Главный источник музыки для беспроводной портативной колонки — конечно же, смартфон пользователя. SVEN PS-295 поддерживает подключение посредством Bluetooth, более того — к одному источнику можно присоединить сразу две колонки, чтобы добиться выраженного стереоэффекта и озвучить больше пространства. Ну а если хочется стопроцентной надежности связи и экономии заряда аккумуляторов, есть проводное подключение. Хотя экономить заряд не особенно-то и нужно: встроенный аккумулятор емкостью 3000 мА·ч обеспечивает внушительную автономность.Не оказалось под рукой смартфона или другого источника звука? Это совсем не беда, можно слушать любимые треки с помощью встроенного плеера, воспроизводящего музыкальные файлы с USB-накопителей и карт памяти microSD. И их с собой нет? Всегда остается радиоэфир, предлагающий музыку и передачи на любой вкус — встроенный FM-приемник поможет настроиться на нужную волну.И даже на этом список достоинств SVEN PS-295 не исчерпан. Никак нельзя не упомянуть оригинальный, но при этом строгий дизайн. Контрастные элементы и декоративные вставки делают устройство приятным для глаза, однако не привлекают излишнего внимания. Ну и, конечно, цена — компании SVEN вновь удалось сделать не только передовое, но и доступное широкому кругу пользователей устройство.