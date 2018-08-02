Стильная портативная акустика SVEN PS-270

Компания SVEN представляет интересную летнюю новинку – портативную акустическую систему PS-270 яркого красного цвета.
Новинка обладает всеми преимуществами портативной акустики: компактные размеры, небольшой вес, удобная ручка для переноски, возможность подключить планшет, ноутбук, плеер или смартфон как с помощью провода, так и по Bluetooth. Кроме того, встроенный проигрыватель воспроизводит записи с USB flash и micro SD карт памяти. А если и этого покажется мало, то можно поймать любимую радиоволну – у модели есть FM-приемник.
Звучание PS-270 столь же выразительное, как и ее цвет. Встроенные пассивные излучатели дают хороший бас, музыкальные композиции звучат громко и четко. Так что с помощью этой портативной акустики можно устроить небольшую дискотеку на пляже. При этом не стоит беспокоиться, что веселье закончится в самый неподходящий момент из-за разрядившегося аккумулятора. Ведь он может работать до 20 часов без подзарядки.
Особенности:
Беспроводная передача сигнала по Bluetooth
Возможность управления переключением треков
Проводная / беспроводная передача аудиосигнала
Встроенный проигрыватель аудиофайлов с USB ﬂash и micro SD карт памяти
Встроенное FM-радио
Удобная выдвижная ручка для переноски
Время работы от аккумулятора – до 20 часов
Радиус действия – до 10 метров