2 августа 2018, 13:15

Стильная портативная акустика SVEN PS-270

Компания SVEN представляет интересную летнюю новинку – портативную акустическую систему PS-270 яркого красного цвета.




Новинка обладает всеми преимуществами портативной акустики: компактные размеры, небольшой вес, удобная ручка для переноски, возможность подключить планшет, ноутбук, плеер или смартфон как с помощью провода, так и по Bluetooth. Кроме того, встроенный проигрыватель воспроизводит записи с USB flash и micro SD карт памяти. А если и этого покажется мало, то можно поймать любимую радиоволну – у модели есть FM-приемник.

Звучание PS-270 столь же выразительное, как и ее цвет. Встроенные пассивные излучатели дают хороший бас, музыкальные композиции звучат громко и четко. Так что с помощью этой портативной акустики можно устроить небольшую дискотеку на пляже. При этом не стоит беспокоиться, что веселье закончится в самый неподходящий момент из-за разрядившегося аккумулятора. Ведь он может работать до 20 часов без подзарядки.

Особенности:

    Беспроводная передача сигнала по Bluetooth
    Возможность управления переключением треков
    Проводная / беспроводная передача аудиосигнала
    Встроенный проигрыватель аудиофайлов с USB ﬂash и micro SD карт памяти
    Встроенное FM-радио
    Удобная выдвижная ручка для переноски
    Время работы от аккумулятора – до 20 часов
    Радиус действия – до 10 метров


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