Стильная портативная акустика SVEN PS-270

2 августа 2018, 13:15

Компания SVEN представляет интересную летнюю новинку – портативную акустическую систему PS-270 яркого красного цвета.





Новинка обладает всеми преимуществами портативной акустики: компактные размеры, небольшой вес, удобная ручка для переноски, возможность подключить планшет, ноутбук, плеер или смартфон как с помощью провода, так и по Bluetooth. Кроме того, встроенный проигрыватель воспроизводит записи с USB flash и micro SD карт памяти. А если и этого покажется мало, то можно поймать любимую радиоволну – у модели есть FM-приемник.



Звучание PS-270 столь же выразительное, как и ее цвет. Встроенные пассивные излучатели дают хороший бас, музыкальные композиции звучат громко и четко. Так что с помощью этой портативной акустики можно устроить небольшую дискотеку на пляже. При этом не стоит беспокоиться, что веселье закончится в самый неподходящий момент из-за разрядившегося аккумулятора. Ведь он может работать до 20 часов без подзарядки.



Особенности:



Беспроводная передача сигнала по Bluetooth

Возможность управления переключением треков

Проводная / беспроводная передача аудиосигнала

Встроенный проигрыватель аудиофайлов с USB ﬂash и micro SD карт памяти

Встроенное FM-радио

Удобная выдвижная ручка для переноски

Время работы от аккумулятора – до 20 часов

Радиус действия – до 10 метров