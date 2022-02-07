7 февраля 2022, 11:45

Встречаем SVEN PS-275 — одну из самых новых и интересных портативных акустических систем от финского бренда.



Первое, что привлекает взгляд — это, конечно, поворотная ручка регулировки громкости с эффектной подсветкой, делающей дизайн колонки максимально оригинальным и притягательным. Переключать треки или номера FM-станций можно с помощью крупных кнопок на передней панели – все сделано так, чтобы обеспечить комфортное использование устройства.

Масса колонки при этом — всего лишь 800 г, для переноски есть удобная ручка — ее легко взять с собой на вечеринку, к друзьям на дачу, на пикник или даже на берег водоема, благодаря защите IPX5 новая SVEN PS-275 легко выдержит даже брызги воды. Соединение с источником звука производится посредством Bluetooth, по желанию можно предпочесть проводное подключение — если хочется добиться большей стабильности связи или немного сэкономить заряд аккумулятора.Сильно переживать за автономность при этом не стоит: благодаря аккумулятору емкостью 2400 мА·ч колонка может работать без подзарядки долгие часы. Без музыки или любимых подкастов с аудиокнигами обладатели SVEN PS-275 точно не останутся, помимо Bluetooth-подключения колонка оборудована плеером, воспроизводящим файлы с USB-накопителей и карт памяти microSD, а также FM-радио. За звук отвечают динамики диаметром 52 мм, объемного баса добавляет пассивный драйвер. Благодаря этому колонка способна выдавать качественный звук в диапазоне частот от 120 до 20 000 Гц.Выходная мощность акустической системы составляет 12 Вт, что позволяет ей прекрасно работать не только в домашних условиях, но и на природе. При желании можно присоединить к одному устройству сразу две колонки, получив отличный стереоэффект и еще больше громкости. Прекрасный внешний вид, универсальность и надежность — все это даст своим счастливым обладателям новая портативная акустика SVEN PS-275, которая уже появилась в каталогах магазинов электроники.