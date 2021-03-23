Портативная акустика SVEN PS-48

23 марта 2021, 10:45

Еще больше звука и нужных функций в максимально компактном корпусе — новая акустика SVEN PS-48 просто поражает тем, сколько всего может уметь портативное устройство.

При размерах всего 85х85х60 мм и массе чуть больше 200 г колонка является универсальным устройством для воспроизведения звука. Встроенный в нее динамик диаметром 40 мм пусть и не может «прокачать» уличную вечеринку, но обеспечивает качественное звучание. А если мощности вдруг окажется недостаточно, можно воспользоваться поддержкой беспроводного подключения двух колонок к одному источнику, чтобы получить более объемный и громкий звук.С этой малышкой вы никогда не останетесь без музыки. Можно использовать Bluetooth-подключение и транслировать звук со своего любимого гаджета, но это далеко не единственный вариант. В SVEN PS-48 встроен собственный плеер, который умеет проигрывать музыкальные композиции с внешних накопителей — microSD и USB-flash. Достаточно один раз записать любимую подборку на карту, вставить ее в колонку и все — она всегда будет с вами. Ну а если собственная коллекция немного надоела, можно довериться профессионалам радиоэфира, ведь FM-приемник у PS-48 тоже имеется.Встроенный литий-ионный аккумулятор на 500 мА·ч гарантирует длительную автономную работу, а форма корпуса со скругленными углами и удобное кольцо позволяет легко и непринужденно переносить ее с места на места не только в небольшой сумке, но и даже в достаточно крупном кармане одежды.