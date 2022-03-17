Портативная акустика SVEN PS-400 — компактная и многофункциональная

17 марта 2022, 15:15

Компания SVEN продолжает активно развивать линейку портативной акустики, способной «прокачать» не только домашнюю вечеринку, но и дискотеку на свежем воздухе.

Пользователи уже успели полюбить серию колонок, выполненных в стиле бумбокса. Теперь в ассортименте бренда начали появляться устройства с более строгими чертами и монофоническим звучанием.

Размещение всего одного динамика позволило добиться компактности и снижения массы устройств, новая SVEN PS-400 весит всего лишь 1,4 кг. Однако в ней размещен крупный динамик диаметром 108 мм, обеспечивающий качественное звучание в широком диапазоне и яркий бас, который особенно ценится любителями танцевальной музыки. При желании звучание устройства можно подстроить под свой вкус и помещение благодаря встроенному эквалайзеру.Основным способом подключения к источнику, конечно же, является Bluetooth. Берем SVEN PS-400, подключаем ее к смартфону и начинаем вечеринку — все очень просто и быстро. Для тех, кто предпочитает надежную классику и стремится немного сэкономить заряд батарей, есть проводное подключение. Сильно экономить, кстати, смысла нет — аккумулятора емкостью 1200 мА·ч хватит надолго. А еще к одному гаджету можно подключить по Bluetooth сразу две колонки, что поможет добавить еще больше громкости и объема звучания.При этом SVEN PS-400 является полностью автономным устройством, так как воспроизведение возможно не только с внешних источников, но и с USB-flash или microSD. Если их под рукой не оказалось или коллекция музыки себя исчерпала – всегда можно довериться диджеям любимых радиостанций благодаря встроенному FM-радио. Есть и уже традиционная «фишка» портативных устройств от SVEN – микрофонный вход с функцией эхо и регулировкой громкости, позволяющий превратить PS-400 в настоящую караоке станцию, не требующую подключения к розетке.Еще больше ярких впечатлений подарит эффектная разноцветная подсветка, способная создать атмосферу и романтического свидания, и клубного танцпола. Вся информация о работе устройства демонстрируется на контрастном LED-дисплее, а управление осуществляется с помощью удобной панели с двумя поворотными регуляторами. В общем, есть и на что посмотреть, и что послушать. Осталось найти новую SVEN PS-400 в магазинах электроники и бытовой техники – продажи уже стартовали.