Портативная акустика SVEN PS-260 и PS-265

2 ноября 2022, 9:15

Новая портативная колонка от компании SVEN способна стать центром притяжения внимания и источником позитивных эмоций в любой ситуации.

Она обладает максимально эффектным внешним видом благодаря полупрозрачным боковым стенкам корпуса, за которыми скрывается система подсветки с 12 режимами работы — свой тип свечения найдется и для романтических треков на свидании, и для танцевальной музыки на домашней вечеринке. Ну а перед сном можно включить режим ночника, который слегка подсветит окружающее пространство. Выпускается устройство в двух цветовых решениях: PS-260 обладает классическим черным корпусом, а PS-265 — стильным и оригинальным белым.Звуку при этом уделено не меньше внимания, чем внешнему виду. Крупный динамик диаметром 52 мм выдаёт полновесное звучание в диапазоне от 120 Гц до 20 кГц, а мощность составляет 10 Вт — хватит не только для прослушивания музыки дома, но и для посиделок с друзьями на свежем воздухе. При этом новинку можно носить с собой повсюду, ведь ее масса — всего лишь 600 г, диаметр корпуса — 93 мм, а высота — 210 мм.Соединение с источником звука производится посредством Bluetooth, причем к одному гаджету можно подключить сразу две колонки для достижения большей громкости, получения стереоэффекта и еще более впечатляющей игры света. У источника нет поддержки Bluetooth или вам хочется немного сэкономить заряд гаджетов? Нет проблем, для этих случаев предусмотрено проводное подключение. За автономность, кстати, отвечает современный литий-ионный аккумулятор емкостью 2000 мА·ч. При этом акустика может работать и в полностью автономном режиме благодаря встроенному плееру, воспроизводящему файлы с USB-накопителя или карты MicroSD. Ну и, конечно, предусмотрена возможность прослушивания FM-радио.Портативные колонки SVEN PS-260 и SVEN PS-265 ждут вас на полках магазинов электроники и бытовой техники, чтобы подарить незабываемые впечатления от сочетания отличного звука, эффектной подсветки и высочайшего уровня комфорта использования.