Портативная акустика SVEN PS-580

6 апреля 2020, 15:15

Переносная колонка SVEN PS-580 больше всех моделей линейки напоминает классические бумбоксы и даже знаменитые геттобластеры середины 80-ых годов: крупные динамики по бокам, ручка сверху, панель управления по центру… Но сходство только внешнее, по количеству возможностей и функций новое устройство серьезно превосходит своих предков.





Одно из главных отличий — это, конечно, умение воспроизводить звук из множества источников: от гаджетов, подключенных посредством Bluetooth, до накопителей USB-flash и microSD. Плюс встроенный FM-тюнер позволяет настроиться на любимую радиостанцию. Поддерживается и проводное подключение, позволяющее использовать еще более широкий спектр устройств и снижать расход электроэнергии. О такой емкости батарей, кстати, раньше даже и мечтать не могли — два литий-ионных аккумулятора с ёмкостью 2000 мАч каждый.



Качество и громкость звучания тоже не подкачали: мощность системы 36 Вт, а две пары высокочастотных динамиков диаметром 35 мм и низкочастотных диаметром 100 мм обеспечивают качественное воспроизведение частот в диапазоне от 80 Гц до 22 кГц. Глубокая проработка баса порадует любителей хип-хопа и EDM, а яркие средние частоты — поклонников популярной музыки. Настроить звук по своему вкусу позволяет эквалайзер, а добавить визуальных эффектов — разноцветная динамическая подсветка, которая может заменить светомузыку на небольшом танцполе.



Слушать музыку лучше с друзьями, если в компании окажется сразу две SVEN PS-580, для вашей вечеринки просто не будет границ — оба устройство можно одновременно подключить по Bluetooth к одному источнику для достижения большей громкости и создания выраженного стереоэффекта. Еще одно отличие от классических устройств — это собственный пульт дистанционного управления, который раньше можно было встретить только в стационарных устройствах.



Ну а главное преимущество аудиосистемы PS-580 — это, безусловно, микрофонный вход с регулировкой громкости и функцией эхо. Он делает её не просто устройством для воспроизведения звука, а еще и полноценной караоке-станцией. И все это в переносном корпусе с массой меньше 3 кг! Удовольствие прогуляться с такой портативной акустикой, а потом устроит друзьям настоящий праздник не сравнимо ни с чем. Убедитесь в этом на своем опыте, новая SVEN PS-580 уже появилась на полках магазинов электроники.