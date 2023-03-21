Новая мобильная аудиосистема SVEN PS-710

21 марта 2023, 10:45

Компания SVEN продолжает развивать линейку переносной акустики крупного формата.

Новая PS-710 обладает обновленным строгим дизайном и удивительно небольшой для своих характеристик массой: при мощности в 100 Вт она весит всего 4,5 кг. Как и все колонки-патибоксы, PS-710 — это далеко не самая маленькая акустика, скорее — переносной музыкальный центр размером 250×230×590 мм. При этом перенести его с места на место и положить в багажник автомобиля, к примеру, очень просто — для переноски есть удобная ручка, а прочный пластиковый корпус легко переживет все тяготы постоянных перемещений с места на место.

Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 4400мА·ч обеспечивает долгие часы автономной работы. С новой мобильной аудиосистемой можно устроить праздник где угодно, в том числе — вдали от цивилизации. В ней есть все, что может понадобиться как для шумной вечеринки, так и для романтического свидания или тихих посиделок с друзьями. При этом пользоваться ею всегда будет приятно и удобно благодаря яркому и информативному LED-дисплею и пульту дистанционного управления. Располагать колонку можно как вертикально, так и горизонтально —что также расширяет спектр возможных сценариев ее использования.Внешность у SVEN PS-710 лаконичная и даже строгая, но ровно до того момента, пока ее обладатель не включит динамическую подсветку — с этой секунды она будет притягивать восторженные взгляды всех вокруг. Свой режим работы светомузыки найдется под разные ситуации и настроения — от быстрого мерцания до плавной смены цветов. Но главное в любой акустике — это, конечно же, звук. Он у SVEN PS-710 поражает не только громкостью, но и качеством. Детализированное звучание в широком частотном диапазоне от 40 Гц до 22 кГц обеспечивают высокочастотный твиттер диаметром 38 мм и два больших басовых диаметром 145 мм — низкочастотный диапазон у колонки поразительно глубокий и мощный, что особенно понравится любителям танцевальной музыки. Изменить звучание в соответствии со своим вкусом можно с помощью встроенного эквалайзера.К источникам звука акустика подключается посредством Bluetooth, причем настроить сопряжение можно как привычным способом через меню гаджета, так и с помощью NFC — делиться своей музыкой на веселой дружеской вечеринкой стало еще проще. А еще SVEN PS-710 очень здорово приобретать вместе с друзьями, ведь две колонки на вечеринке можно подключить к одному источнику. Это позволит получить еще больше громкости, добавить стереоэффекта и целиком залить светом ваш танцпол. Если беспроводное подключение по каким-то причинам не подходит, всегда есть возможность воспользоваться проводным — соответствующий вход в колонке предусмотрен. А если внешнего источника звука нет — ничего страшного. Встроенный плеер легко воспроизведет музыкальные файлы с USB-flash и microSD. Под рукой не оказалось и их? Тоже не беда, выручит встроенное FM-радио.А еще SVEN PS-710 поможет не только танцевать, но и петь. Подключаем микрофоны в специально предназначенные для этого входы, добавляем немного встроенного эффекта эха — получается настоящее мобильное караоке, которое всегда можно взять с собой. В общем, если вы ищете для себя по-настоящему универсальную мобильную колонку — новая PS-710 готова стать вашей верной спутницей и уже ждет на полках магазинов электроники.