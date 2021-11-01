Портативная акустика SVEN PS-670

1 ноября 2021, 15:45

Еще больше света и звука в переносном устройстве. Разработчики популярной линейки мобильных аудиосистем из финской компании SVEN не останавливаются на достигнутом — новая акустика PS-670, как и ее предшественницы, готова часами работать в автономном режиме благодаря двум встроенным литий-ионным аккумуляторам емкостью 4400 мА·ч.

При этом она выдает целых 65 Вт звука — этого хватит не только для организации шумных домашних посиделок, но и для настоящей дискотеки на свежем воздухе. А яркая подсветка поможет создать праздничную атмосферу и легко превратить место проведения вечеринки в настоящий танцпол.

Масса устройства при этом составляет всего лишь немногим больше 4 кг, габариты тоже не слишком велики — закинуть аудиосистему одной рукой в багажник автомобиля не составит никакого труда. Для переноски предусмотрена удобная ручка, а корпус из прочного пластика готов выдержать все тяготы и невзгоды транспортировки. К гаджету-источнику звука аудиосистема подключается посредством Bluetooth, также поддерживаются проводное соединение и воспроизведение файлов, записанных на USB-flash и microSD. Возможность не выбирать треки самостоятельно, а положиться на вкус радиодиджеев тоже имеется — достаточно просто включить встроенное FM-радио. Ну и, конечно, информация о работе устройства отображается на LED-дисплее.



За громкий и качественный звук отвечают басовый динамик диаметром целых 140 мм, плюс еще два поменьше — по 70 мм. Три излучателя вкупе с фазоинвертором обеспечат звучание в широком диапазоне 45 Гц до 22 кГц, в том числе — впечатляющий бас, с которым танцевальные композиции будут звучать так, что никто не сможет усидеть на месте. Скорректировать звучание под свой вкус и жанр воспроизводимой музыки можно с помощью встроенного эквалайзера. Ну а если мощности вдруг окажется мало и захочется создать на вашем танцполе впечатляющий стереоэффект — поддерживается беспроводное подключение сразу двух SVEN PS-670 к одному источнику.



Не обошлось и без одной из главных «фишек» всей линейки переносных аудиоцентров от SVEN — опции подключения микрофона для пения караоке. Причем не просто подключения, а с возможностью отдельной регулировки громкости и функцией эхо, придающей дополнительный объем вокалу. В итоге мы вновь имеем настоящий «портативный праздник», причем доступный широкому кругу пользователей — достаточно заглянуть в каталоги крупных магазинов электроники, чтобы в этом убедиться. SVEN PS-670 уже поступила в продажу.