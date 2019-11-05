Всепогодная TWS портативная акустика SVEN PS-88 и PS-240

5 ноября 2019, 14:45

Осенний релиз SVEN PS-88 и PS-240 нацелен на бескомпромиссных меломанов.

Это переносные колонки для тех, кто ценит полноценное стерео и не расстается с музыкой в экстремальных условиях эксплуатации.



Под ритмичную мелодию танцует даже дождь. Конечно же, никто не станет специально рисковать своей портативной акустикой и не оставит ее на долгое время под ливнем. Но если плохая погода застанет вас на улице с малюткой PS-88 или с PS-240, волноваться не придется. Оба устройства имеют стандарт защиты IPх7. Эти водонепроницаемые колонки сохраняют работоспособность при погружении на глубину до 1 метра на время до 30 минут. Ну а капли дождя, случайные брызги и даже кратковременное пребывание в бассейне или в луже им вовсе не страшны.Все мы знаем, что настоящий панорамный звук можно получить только из двух независимых находящихся на определенном расстоянии каналов. Ощутимое достоинство SVEN PS-88 и PS-240 — это возможность Bluetooth соединения двух одинаковых моделей с одним источником для получения фантастического объемного звучания благодаря технологии TWS (True Wireless Stereo). При наличии акустической пары в любом месте и при любой погоде можно устроить атмосферную стереовечеринку без лишних проводов! Колонки поддерживают устойчивую беспроводную связь на расстоянии до 10 метров.К акустике по Bluetooth можно подключить смартфон, компьютер, планшет и поставить на воспроизведение свой плейлист, чтобы звучала ваша личная музыкальная коллекция. Имеется встроенный проигрыватель micro SD-карт памяти. Возможность проводного подключения к источнику звука.Дизайн обеих моделей достаточно минималистичен. SVEN PS-240 в черном прямоугольном корпусе заключает два динамика диаметром 36 мм. и общей мощностью 12 Вт. Они дают широкий частотный диапазон от 100 Гц до 20 000 Гц. Благодаря аккумулятору емкостью 2000 мА*ч портативная акустика SVEN PS-240 способна долго радовать вас музыкой без подзарядки. Облегченная версия квадратной формы SVEN PS-88 весом всего 280 грамм имеет один динамик диаметром 36 мм. мощностью 7 Вт. и встроенный аккумулятор 1500 мА*ч. У обеих моделей в комплекте есть металлические карабины для крепления к рюкзаку, на сумку или просто за пояс для удобной транспортировки.