Портативная акустика SVEN PS-425

8 февраля 2021, 9:15

Что будет, если взять один из самых популярных бумбоксов от SVEN и добавить в него караоке и подсветку?

Получится новая колонка PS-425, которая наверняка понравится любителям портативной акустики для вечеринок. От родительской модели PS-420 она унаследовала все самое лучшее: от компактного корпуса с софт-тач покрытием до разнообразия источников звука.

За яркое звучание в широком частотном диапазоне отвечают два динамика диаметром 70 мм, позволяющие озвучить не только домашний праздник, но и небольшую вечеринку на свежем воздухе. Автономность устройства обеспечивает литий-ионный аккумулятор емкостью 1500 мА·ч, гарантирующий длительную работу. Максимум необходимой для пользователя информации отображается на LED-дисплее, а управление осуществляется с помощью удобной панели на верхней части корпуса.Разнообразие источников звука — одна из самых сильных сторон портативной акустики от SVEN, PS-425 не стала исключением. К различным гаджетам она может подключаться как по Bluetooth, так и с помощью кабеля. При этом наличие внешнего источника не является обязательным: колонка оснащена функцией воспроизведения музыки с USB-носителей и карт памяти microSD. Плюс, конечно, есть у нее и встроенный FM-приемник, позволяющий погрузиться в наполненный самой разнообразной музыкой и интересной информацией мир радиоэфира.Для тех же, кто предпочитает не только слушать музыку, но и исполнять ее, на задней панели устройства есть вход для микрофона. Подключаем его, запускаем фонограмму — и вот перед нами компактная караоке-станция, способная надолго стать центром веселья и радости на любом празднике. Ну и, конечно, нельзя забывать про эффектную динамическую подсветку, готовую как добавить красок танцполу, так и создать уютную и романтичную атмосферу. И все это уместилось в сравнительно компактном устройстве массой чуть больше килограмма с удобнейшей ручкой для переноски.Возьмите с собой хорошее настроение вместе со SVEN PS-425 — она уже доступна в каталоге магазина электроники DNS и готова порадовать не только невероятным для своих габаритов количеством функций, но и доступной ценой.