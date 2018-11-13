SVEN PS-485 – портативный караоке-клуб

13 ноября 2018, 10:15

Новинка обладает всеми преимуществами, к которым уже привыкли покупатели акустики SVEN: отличный звук с глубоким басом благодаря фазоинверторам, подключение по Bluetooth к источнику звука, встроенный FM-тюнер, слоты для USB flash и microSD card памяти, удобный LED-дисплей и эквалайзер.

Разноцветная подсветка работает в нескольких режимах – выбирайте тот, который вам нравится.



Ко всему этому в SVEN PS-485 есть гнездо для подключения микрофона с функцией «эхо». То есть теперь, отправляясь на природу, вы не только можете взять с собой любимую музыку, но и спеть вместе с друзьями как в настоящем караоке-клубе!



При своих внушительных габаритах и футуристичном внешнем виде портативная акустика довольно легкая – всего 2,5 кг. В комплекте SVEN PS-485 имеет удобный ремень для переноски, так что взять ее с собой в поход или на прогулку не составит проблем.



Особенности:



Эффектная разноцветная подсветка

Беспроводная передача сигнала по Bluetooth

Микрофонный вход с функцией эхо

Воспроизведение музыки с USB flash и microSD card памяти

LED-дисплей

Встроенный эквалайзер

Встроенное FM-радио

Возможность проводного подключения к источнику звука

