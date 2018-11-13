SVEN PS-485 – портативный караоке-клуб

Новинка обладает всеми преимуществами, к которым уже привыкли покупатели акустики SVEN: отличный звук с глубоким басом благодаря фазоинверторам, подключение по Bluetooth к источнику звука, встроенный FM-тюнер, слоты для USB flash и microSD card памяти, удобный LED-дисплей и эквалайзер.
Разноцветная подсветка работает в нескольких режимах – выбирайте тот, который вам нравится.
Ко всему этому в SVEN PS-485 есть гнездо для подключения микрофона с функцией «эхо». То есть теперь, отправляясь на природу, вы не только можете взять с собой любимую музыку, но и спеть вместе с друзьями как в настоящем караоке-клубе!
При своих внушительных габаритах и футуристичном внешнем виде портативная акустика довольно легкая – всего 2,5 кг. В комплекте SVEN PS-485 имеет удобный ремень для переноски, так что взять ее с собой в поход или на прогулку не составит проблем.
Особенности:
Эффектная разноцветная подсветка
Беспроводная передача сигнала по Bluetooth
Микрофонный вход с функцией эхо
Воспроизведение музыки с USB flash и microSD card памяти
LED-дисплей
Встроенный эквалайзер
Встроенное FM-радио
Возможность проводного подключения к источнику звука