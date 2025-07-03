Портативная акустическая система SVEN PS-555

3 июля 2025, 10:15

Мы представляем новую портативную акустику для тех, кто не представляет свою жизнь без музыки, вечеринок и пения караоке.

Разработчикам SVEN PS-555 удалось поместить в компактную переносную аудиосистему все необходимое для того, чтобы любая встреча друзей превратилась в яркое событие, которое надолго запомнится всем его участникам. В первую очередь, создатели аудиосистемы, конечно, позаботились о громком и качественном звуке.



Высокие частоты воспроизводит динамик диаметром 35 мм, а за плотный и акцентированный бас отвечает крупный динамик диаметром 140 мм. Вместе они выдают 65 Вт чистого и объемного звука, способного «раскачать» не только помещение, но и танцпол на свежем воздухе. Решили перейти от танцев к песням? Легко! Аудиосистема оснащена микрофонным входом, сам проводной микрофон уже есть в комплекте с устройством — остается только подключить его, запустить любимую «минусовку» и начать петь.И все это поместилось в колонке массой всего 3,7 кг и размером 362×302×254 мм — SVEN PS-555 действительно несложно взять с собой на любую вечеринку. Для удобства переноски предусмотрена прочная ручка эргономичной формы. Подключить источник звука проще и удобнее через Bluetooth — без проводов и лишних сложностей. Смартфон можно разместить в специальном держателе на верхней панели, где он будет надежно закреплен в удобном положении, позволяющем читать с экрана названия композиций или текст исполняемых песен.Для тех, кто хочет получить еще больше света и звука, а также добиться выраженного стереоэффекта, предусмотрена возможность беспроводного подключения сразу двух SVEN PS-555 к одному гаджету. Есть и проводное подключение, которое позволит обеспечить максимально надежную связь, а заодно — немного сэкономить заряд аккумулятора колонки и источника. При этом сильно экономить причин нет — встроенная батарея аудиоцентра способна поддерживать его работу до 16 часов, если не делать слишком громко и отказаться от подсветки. Заряжается колонка через порт USB, потому для ее питания можно использовать стандартные зарядные устройства, либо даже портативные аккумуляторы.При этом внешний источник звука подключать совершенно необязательно — можно записать любимые треки и фонограммы на флеш-накопитель или карту microSD, после чего воспроизводить их с помощью встроенного в акустическую систему плеера. Контролировать воспроизведение, громкость и другие важные параметры работы акустики поможет пульт дистанционного управления — оставлять веселящихся друзей на танцполе, чтобы подойти к колонке и сделать погромче, не придется.Ну и, конечно, современную акустику для вечеринок невозможно представить без эффектной динамической RGB-подсветки, которая добавит красок в ваш праздник. На выбор предлагается сразу несколько вариантов свечения, а при необходимости подсветку можно выключить буквально одним движением. Аудиосистема SVEN PS-555 готова стать центром любой вечеринки и дружеской встречи.