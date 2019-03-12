Портативная акустика SVEN PS-75

12 марта 2019, 13:15

В магазинах стартовали продажи новой беспроводной колонки от компании SVEN, модель PS-75 представлена в трех популярных цветах: черном, красном и синем, и несмотря на небольшой размер, Bluetooth колонка от SVEN выдает хороший качественный стерео звук, благодаря двум 36мм динамикам суммарной мощностью 6Вт, а наличие пассивного излучателя порадует слушателей глубокими басами.

Для удобства переноски новинка имеет на корпусе силиконовый ремешок, колонка так же оснащена встроенным FM радио и возможностью воспроизведения музыки по кабелю или с различных носителей информации, например, microSD и USB флешек.



SVEN PS-75 рассчитана в основном на молодежную аудиторию, сочетает в себе функциональность, удобство переноски и яркий современный дизайн по доступной цене.



Особенности SVEN PS-75



Глубокий бас благодаря пассивному излучателю

Беспроводная передача сигнала по Bluetooth

Воспроизведение музыки с USB flash и microSD card памяти

Встроенное FM-радио

Возможность проводного подключения к источнику звука