Представлены портативные колонки Sven PS-150 и PS-155

1 апреля 2024, 10:45

Можно ли уместить в маленькую колонку не только хороший звук, но и динамическую RGB-подсветку?



Инженеры компании SVEN еще раз доказали, что не только можно, но и нужно — получившиеся устройства приносят максимум удовольствия и позитивных эмоций своим владельцам. Новые PS-150 и PS-155 оснащены отключаемой подсветкой и практически не отличаются по техническим характеристикам. Зато очень различны внешне. Округлая PS-150 больше понравится любителям классики и плавных форм. Ну а PS-155 адресована поклонникам модерна и более «агрессивного» дизайна. Обе колонки оснащены небольшим ремешком для удобной переноски.

Но внешний вид — это, конечно, далеко не все. Важно, что звуку создатели колонок уделили не меньше внимания, чем дизайну. Устройства оснащены качественными динамиками диаметром 47 мм, а за расширение их возможностей в НЧ-диапазоне отвечает пассивный излучатель. В итоге новинки обладают малыми габаритами и весят всего лишь чуть больше 500 г, но при этом способны выдавать плотный бас уже от 100 Гц. Мощность же SVEN PS-150 и PS-155 составляет полновесные 10 Вт — их громкости будет достаточно не только для озвучивания помещения средних размеров, но и для комфортного прослушивания музыки на свежем воздухе.



Внешние источники звука подключаются к портативной акустике посредством Bluetooth, причем к одному гаджету можно подключить сразу две колонки для достижения большей громкости, получения стереоэффекта и еще более эффектной подсветки. За автономность устройств отвечают современные литий-ионные аккумуляторы емкостью 1800 мА·ч, обеспечивающие долгие часы работы вдали от источников питания.

Подключать внешние источники звука к SVEN PS-150 и PS-155 не обязательно — благодаря встроенному плееру, воспроизводящему музыкальные файлы с USB-накопителя, они могут работать самостоятельно. Если собственной коллекции под рукой нет или хочется послушать чего-нибудь новенькое, можно настроиться на волну любимого FM-радио. SVEN PS-150 и PS-155 — отличные универсальные устройства, сочетающие в себе интересный дизайн, эффектную подсветку и приятное звучание с выраженным басом. Попробовать их в деле можно уже сегодня, продажи новинок в магазинах электроники и бытовой техники стартовали.