Портативная акустика SVEN PS-95 — яркий звук в мини-формате

7 апреля 2021, 12:15

О том, что компания SVEN умеет делать интересные компактные колонки, мы все знаем очень давно. Но вот ультрапортативное решение с эффектной разноцветной подсветкой и защитой от воды IPx7 — это действительно что-то новенькое!

За удивительно насыщенное для такой малышки звучание отвечает динамик диаметром 40 мм, вокруг которого творится настоящая мини-феерия полноценной RGB-подсветки, которую вы можете выбрать под свое настроение или музыкальную композиции. И все это при размере 94х104х44 мм и массе чуть меньше 200 граммов. Мощность одной колонки 7 Вт, если этого покажется мало — можно воспользоваться поддержкой беспроводного подключения двух колонок к одному источнику.Высокий уровень автономности даже при постоянно включенной подсветке гарантирует литий-ионный аккумулятор емкостью 1000 мА·ч — до 10 часов без дополнительной подзарядки вашей любимой музыки на прогулке или отдыхе! А удобный комплектный карабин поможет зафиксировать портативную колонку на одежду, палатку или рюкзак.Устойчивое Bluetooth-подключение позволяет транслировать звук со смартфона или другого гаджета. Подключите несколько подобных колонок к одному источнику и полноценная вечеринка со стерео-звуком вам обеспечена!Ну и, наконец, одна из главных особенностей новой SVEN PS-95 — она не боится воды! Берите ее с собой в бассейн, на романтический ужин на природе, в поход или на пробежку — яркие эмоции всегда будут с вами. Новинку уже можно найти на полках магазинов электроники и бытовой техники — не упустите свой шанс заполучить маленький источник радости и вдохновения!