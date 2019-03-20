Портативная акустика SVEN PS-210

20 марта 2019, 11:45

Начались продажи новой беспроводной колонки от компании SVEN, модель PS-210 – это современный представитель высококлассных портативных акустических систем, которая может похвастаться не только хорошим звуком, но и стильным функциональным дизайном.

При столь малых габаритах PS-210 способна выдать 12Вт звука благодаря двум мощным разнонаправленным 50мм динамикам, что вполне хватит для того чтобы прокачать любую вечеринку, причем независимо от того, где Вы находитесь, дома, в лесу, на даче возле бассейна. Но если Вам покажется и этого мало, то всегда можно подключить еще одну колонку, ведь одной из уникальных особенностей PS-210 можно назвать возможность подключения сразу нескольких колонок к одному источнику звука.Новинка способна выдержать многое, благодаря влагозащищенному корпусу и емкому аккумулятору на 1500 мАч. Помимо беспроводного подключения через Bluetooth, колонка так же оснащена встроенным FM радио и возможностью воспроизведения музыки по кабелю или с различных носителей информации, например, microSD и USB флешек.SVEN PS-210 подойдет, как любителям активного образа жизни, так и ценителям хорошего звука в сочетании с дикой функциональностью современных трендов.ОсобенностиБеспроводная передача сигнала по BluetoothЗащита от воды (IPx6)Беспроводное соединение двух колонок к одному источникуВоспроизведение музыки с USB-flash и microSD card памятиВстроенное FM-радиоВозможность проводного подключения к источнику звука