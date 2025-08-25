Портативная колонка SVEN PS-395

25 августа 2025, 15:45

Новая SVEN PS-395 выполнена в ставшем уже классическим форм-факторе «бочонка» с пассивными излучателями на торцах.

Однако на этот раз колонка заметно крупнее своих предшественниц, а также оснащена удобной и эффектно выглядящей ручкой для переноски.

Габариты у SVEN PS-395 довольно внушительные — 390×200×145 мм, да и масса не маленькая — 3,1 кг. Это дало возможность сделать ее по-настоящему громкой, общая мощность достигла внушительных 80 (2×40) Вт, что позволяет ей озвучить не только дружескую встречу дома, но и просторную открытую площадку. При этом благодаря технологии TWS можно объединить две PS-395 в стереопару, удвоив громкость и объем звучания.Корпус устройства не только выглядит стильно, но и обеспечивает оптимальную акустическую отдачу. Под красивой и приятной на ощупь звукопроницаемой тканью, которой обтянута колонка, скрывается двухполосная акустическая схема с двумя НЧ-динамиками диаметром 67 мм, и двумя высокочастотными твитерами диаметром 36 мм и пассивными излучателями, добавляющие дополнительную глубину низкочастотному диапазону.Эргономичная ручка делает переноску колонки легкой и удобной, а заодно придает ее внешнему виду особый шарм, выступая в роли оригинального декоративного элемента. Прочный корпус с защитой от воды по стандарту IPX5 позволяет брать SVEN PS-395 куда угодно — от вечеринки на даче до многодневного кемпинга. Колонка будет стабильно работать даже под проливным дождём. Динамическая RGB-подсветка с несколькими режимами свечения синхронизируется с ритмом музыки, создавая атмосферу праздника. При желании ее можно отключить и сосредоточиться исключительно на звуке.В качестве основного способа подключения к источнику звука выступает, конечно же, Bluetooth — быстро, стабильно и без лишних проводов. Но есть и дополнительные варианты: AUX-вход для проводного соединения и порт USB для воспроизведения музыки напрямую с флешки. Аккумулятор емкостью 7,4 B, 4800 мА·ч (35,52 Вт·ч) обеспечивает до 20 часов автономной работы — этого достаточно для целого дня непрерывного воспроизведения. SVEN PS-395 — это не просто колонка, а стильный и мощный музыкальный центр, который будет одинаково гармонично смотреться и дома, и под открытым небом.