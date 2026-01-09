Китайський винищувач J-35A виходить у серію

9 января 2026, 12:15

Спільний політ двох нових J-35A над Ляоніном — це не красивий шоу-ролик, а фактичне підтвердження серійного виробництва другого китайського винищувача 5-го покоління.

Після J-20 у PLA з’являється ще один малопомітний «робочий кінь», причому одразу в двох версіях — палубній та для ВПС.

J-35A — це середньоважкий стелс з максимальною злітною масою близько 30 тонн, майже розміром з F-22, але орієнтований на дешевшу експлуатацію та масовість у порівнянні з J-20. Фюзеляж і метаматеріали, за оцінками КНР, дають ЕПР «менше долоні» — на рівні сучасних F-35 і нових партій J-20. Двигуни WS-15 на серійних машинах закривають головний «біль» ранніх китайських стелсів — тягу й динаміку.Ключ у тому, де саме J-35A стане головним: у флоті це очевидний кандидат на ядро авіагруп нових авіаносців типу «Фуцзянь», у ВПС — потенційний «молодший брат» J-20 у high-low зв’язці. Паралельно машина одразу позиціонується як експортний удар по монополії F-35: більший радіус, менше обмежень по застосуванню, політична «гнучкість» для клієнтів від Алжиру до Пакистану.Поява строєвих J-35A означає, що Китай входить у фазу багатотипового парку стелс-винищувачів — те, до чого США йшли десятиліттями, а РФ так і не дійшла. Наскільки масовим буде J-35 у конкуренції з J-20 та майбутнім 6-м поколінням, поки відкрите питання. Але вже зараз зрозуміло: у небі над Західним Тихим океаном з’являється ще один повноцінний гравець 5-го покоління, і він спроєктований не тільки під війну, а й під агресивний експорт.