Китай розгортає палубну авіацію п’ятого покоління

15 июля 2025, 8:15

КНР офіційно почала серійне виробництво винищувача J-35 — палубної стелс-платформи 5-го покоління, розробленої для нового авіаносця типу 003 «Фуцзянь».



Це перший раз, коли за межами США формується повноцінна зв’язка «CATOBAR-авіаносець + винищувач-невидимка». Початок виробництва підтверджений супутниковими знімками, випробуванням із катапульти EMALS та заявами з військово-промислових кіл.

На відміну від важкого та застарілого J-15, J-35 — це фактично адаптований для флоту FC-31 із посиленим шасі, складними крилами, гаком та внутрішнім відсіком озброєння. Стелс-профіль, інтеграція БАРС (AESA) та EOTS, ракети PL-15 і PL-10, а також двомоторна конфігурація WS-19 формують платформу з дальністю, навантаженням і бойовою гнучкістю, що потенційно перевищує F-35C — при істотно нижчому рівні мережецентричності та програмної зрілості.«Фуцзянь», спущений у 2022 році, — перший китайський авіаносець із електромагнітною катапультою. Водотоннажність 80 тис. тонн, плоска палуба і авіакрило до 60 машин (J-35, KJ-600, гвинтокрилі БПЛА). Очікується, що він стане оперативно боєготовим до кінця 2025 року, завершивши етап інтенсивних ходових випробувань.У комплексі це дозволяє Китаю завдати удару по монополії США на оперативну авіацію 5-го покоління з морських платформ. Паралельно Пекін інвестує у національні аналоги Link-16, цифрове управління боєм та розширену РЕБ-здатність. В умовах «морської сітки» в Південно-Китайському морі, J-35 потенційно буде головним носієм не лише авіаційних ударів, а й розвідки, стримування та протикорабельних місій у зоні дії союзних А2/AD.J-35 виводить PLAN на новий щабель в Індо-Тихоокеанському балансі — глибоко у Тихий океан, в зони впливу Японії, Філіппін, Індонезії, Індії. Уже зараз зростає увага до носіїв палубних ракет, ПЛАРБ і БПЛА великої дальності. США та союзники активізують присутність (PATOPS), а Індія та Японія прискорюють модернізацію своїх авіаносних і ударних спроможностей.