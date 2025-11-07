«Фуцзянь» стал третьим китайским авианосцем, и первым полностью спроектированным и построенным в Поднебесной. Он оснащён современными электромагнитными катапультами, что значительно повышает эффективность взлётов палубной авиации.
Корабль водоизмещением более 80 тысяч тонн способен принимать истребители J-15T, J-35 и самолёты дальнего радиолокационного дозора KJ-600.
7 ноября 2025, 13:15
Китай официально ввёл в строй крупнейший авианосец "Фуцзянь"
«Фуцзянь» стал третьим китайским авианосцем, и первым полностью спроектированным и построенным в Поднебесной. Он оснащён современными электромагнитными катапультами, что значительно повышает эффективность взлётов палубной авиации.
Оцените новость: