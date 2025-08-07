Китай формує "народні" безпілотні загони

7 августа 2025, 13:15

У провінції Фуцзянь на південному сході КНР, навпроти Тайваню, зафіксовано новий тренд — Народне ополчення у повіті Чжаоань проходить навчання з використанням БПЛА для міських боїв.



У навчаннях взяли участь не військові, а цивільні — автомеханіки, підприємці, колишні строковики. Навчання охоплювали дії у покинутій будівлі, де загони проводили зачистку приміщень за підтримки дронів-розвідників та ударних БПЛА.

Такі тренування вказують на масштабні зміни в китайській концепції «війни за народ» — ідеї, що кожен громадянин може (й має) стати частиною збройного спротиву або наступу. Залучення до тренувань не кадрових військових, а цивільного резерву, має два ключових виміри.По-перше, це демонстрація готовності до ведення бойових дій на своїй території — зокрема у прибережних регіонах, потенційно у разі конфлікту з Тайванем.По-друге, це технологічна адаптація архаїчної системи ополчення: тепер її зводять не до рушниці й саперної лопати, а до роботи з FPV-дронами, зачистки приміщень, ведення розвідки в урбанізованій місцевості.Фуцзянь — ключова провінція у разі загострення навколо Тайваню, і тутешні навчання ополчення мають радше політико-сигнальний характер. Участь у них колишніх військових, магазинних працівників чи механіків — не випадкова. Це форма мобілізації «соціального тилу», підготовка населення до асиметричної оборони або підтримки фронту у конфлікті високої інтенсивності.Китай також активно впроваджує концепцію інтеграції цивільної економіки в армійські завдання — як через подвійне призначення інфраструктури, так і через перетворення цивільного населення в бойовий ресурс. Приклад Чжаоаня — один із перших кейсів, коли використання дронів в ополченні не лише відпрацьовується, а й фіксується офіційно в інформаційному просторі.Цей тренд потребує уважного моніторингу, зокрема в контексті майбутніх сценаріїв інтервенції в Тайвань або ескалації на інших напрямках. Масове використання БПЛА низької вартості в руках підготовлених цивільних — це форма дешевої, але ефективної технологічної мілітаризації.