Пентагон змоделював можливий сценарій Третьої світової війни

7 апреля 2025, 15:15

1983 року Пентагон провів стратегічні навчання Proud Prophet, моделуючи Третю світову війну:

Участь брали офіцери НАТО і ОВС. Капітуляція виключена, стратегічна ядерна зброя — крайній захід. Дозволені хімічна та тактична ядерна зброя.

Початок: СРСР здійснює масштабне вторгнення в Західну Німеччину. Радянські війська проривають фронт завдяки перевазі в техніці та авіації. НАТО намагається стримати наступ, але втрачає ключові позиції.

Обмежене ядерне застосування: після кількох днів боїв США застосовують тактичний ядерний удар по радянських силах у Чехословаччині та Східній Німеччині. Така стратегія "ескалація для деескалації" вважалася ефективним засобом стримування ядерної війни.

Відповідь: СРСР сприймає це як початок ядерної війни і відповідає масованими ударами по військових базах і містах Західної Європи. Бонн, Брюссель, Лондон та великі міста Німеччини, Польщі, Бельгії та Нідерландів були знищені — десятки мільйонів загиблих за лічені години.

Тотальний обмін ударами: обидві сторони запускають свої стратегічні ядерні арсенали. США втрачають Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес. СРСР — Москву, Ленінград, Київ.

Післявоєнна ситуація: ті, хто вижили, опиняються у світі радіації, голоду і соціального колапсу. Політичні структури руйнуються. Модель не змогла дати чіткого бачення того, хто "виграв", бо такого поняття більше не існувало.



За оцінками моделі, тільки у перші дні загинуло понад 300 мільйонів, цивілізація занурюється в хаос, електроніка, економіка, глобальна інфраструктура — знищені.



