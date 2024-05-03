ШІ може спровокувати Третю світову війну

Це може статися за умови, якщо Китай і росія передадуть контроль над своїми ядерними озброєннями машинами.
Держдепартамент США попередив, що прискорення темпів розвитку ШІ може бути «катастрофічним» для людства. Небезпека ШІ:
Є побоювання, що може бути розроблений штучний загальний інтелект, який перевершить людський інтелект.
Дезінформація та маніпуляція.
Зброя на базі штучного інтелекту. ШІ буде використаний у військових цілях.
Чат-боти штучного інтелекту, якими зазвичай користуються люди, збирають особисті дані під час використання.
Втрата робочих місць.