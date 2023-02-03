Штучний інтелект знищить людство

3 февраля 2023, 15:15

За словами вчених з Оксфордського університету, штучний інтелект може спровокувати техногенні катастрофи, отримавши у свої "руки" управління критичними інфраструктурами:



"В умовах швидкого розвитку науки та вдосконалення систем штучного інтелекту ми переконані — екзистенційна катастрофа не просто можлива, вона станеться з великою ймовірністю".