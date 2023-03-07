Епіцентр почав використовувати штучний інтелект в онлайн-бізнесі

7 марта 2023, 9:45

Штучний інтелект пише для онлайн-платформи Епіцентру контент та елементи програмного коду, генерує рекламні банери та голосові повідомлення і створює простий програмний код.

Понад пів року онлайн-бізнес Епіцентру тестує використання нейромереж на своїй онлайн-платформі. Зокрема на роботів покладена генерація товарного контенту: вони перевіряють помилки, описують товар, а також оптимізують статті для пошукових систем. Як зазначають в компанії, якість згенерованого контенту додатково перевіряє редактор. Втім, робота нейромереж дозволяє значно зменшити час для пошуку ідей та фактів, а також автоматизувати рутинні задачі.Використання штучного інтелекту показало високу ефективність і в рекламних комунікаціях онлайн-платформи Епіцентру. З допомогою ШІ рітейлер озвучує текстові оголошення та їх комбінації, а також персоналізує відео. Це дозволяє дуже чітко таргетувати комунікацію і, відповідно, отримати значно більшу ефективність від рекламних оголошень. В результаті конверсія по відеокампаніям зросла майже в 2 рази, а ціна за конверсію зменшилася втричі. Також завдяки API автоматизована інтеграція з Google Ads та Ads Manager.За словами діджитал-маркетинг директора Епіцентру Андрія Труша, компанія планує використання штучного інтелекту для подальшої автоматизації та роботизації багатьох процесів в онлайні. “Нашим клієнтам потрібна швидкість, влучність та якість комунікацій. У швидкозмінному середовищі неможливо це зробити без штучного інтелекту”, - говорить він.Вже зараз дизайн та текст для значної кількості рекламних оголошень та креативів компанії створює і перевіряє штучний інтелект та технології автоматизації.“Штучний інтелект може робити дизайн та контент більш креативним, персоналізованим та, головне, унікальним. Таким чином картинка, яку він генерує, максимально відповідає уподобанням клієнта. Також з його допомогою можна тестувати інфографіку для візуалізації складної інформації та зробити подачу характеристик товару більш зрозумілою для користувачів”, - уточнює Андрій Труш.За його словами, компанія готова максимально масштабувати цей досвід, експериментувати з підходами та сферами застосування, та планує приділяти велику увагу використанню ШІ для аналізу й аналітики.