Китай робить штучний інтелект абсолютним стратегічним пріоритетом

6 апреля 2026, 12:45

Китай офіційно оприлюднив 15-й п'ятирічний план на 2026–2030 роки, у якому штучний інтелект згадується понад 50 разів і визначається як ключова стратегічна технологія.

Це найбільша увага до однієї технології за всю історію китайського стратегічного планування.Центральним елементом плану став масштабний «план дій ШІ+» — глибока інтеграція штучного інтелекту в усі галузі економіки без винятку. Пекін ставить конкретні цілі: досягти 70% проникнення ШІ в економіку до 2027 року та 90% до 2030 року.Паралельно Китай розвиватиме обчислювальні потужності, квантові технології, робототехніку з елементами ШІ, мережі 6G та інші критичні напрямки.