FT: США разместили десятки военных самолетов в израильском аэропорту Бен-Гурион

25 мая 2026, 9:15

Десятки американских военных самолетов размещены в главном гражданском аэропорту Израиля наряду с израильскими военными самолетами в рамках наращивания военного присутствия, которое продолжается, несмотря на прекращение огня в войне двух стран с Ираном.

Спутниковые снимки аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, проанализированные Financial Times, показывают, что в мае на аэродроме находилось не менее 50 военных самолетов-заправщиков.Количество военных самолетов, размещенных в этом аэропорту, который является основным гражданским связующим звеном Израиля с внешним миром, неуклонно росло в преддверии атак США и Израиля на Иран в конце февраля. Ранее присутствие самолетов держалось в секрете: по сообщениям израильских СМИ, сотрудника аэропорта даже наказали за публикацию фотографии в группе WhatsApp.