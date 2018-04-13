13 апреля 2018, 14:15

YanAir выполняет регулярные рейсы из аэропорта «Киев» в Тель-Авив Старый порт «Намаль», который расположен в месте пересечения реки Яркон и Средиземного моря - одно из самых популярных мест отдыха в Тель-Авиве.

В полночь здесь открываются знаменитые ночные клубы "Ангар 11", который находится в старом корабельном доке, или клуб "TLV" в названии которого аббревиатура Тель-Авива. В клубах выступают местные диджеи и мировые звезды. В порту проходят ярмарки, концерты, выставки, международные конгрессы, спортивные соревнования и парады.Неделя в Израиле начинается с воскресенья, а в субботу все вымирает - Шабат. Хотя, как говорят местные жители, сейчас уже не так, как лет 15 назад, некоторые магазины открыты.

Израиль - рай для туристов. Туристы могут отправиться по библейским местам, посетить Иерусалим христианский или Иерусалим трех религий, поехать к Мертвому морю, где можно посетить сероводородные и грязевые ванны.



Авиакомпания YanAir выполняет регулярные рейсы из аэропорта «Киев» в Тель-Авив (Израиль). Приблизительное время в полете - 3:00 30 минут.

На всех регулярных рейсах авиакомпании YanAir в стоимость билета входит горячее питание (одна из двух блюд на выбор), для пассажиров эконом класса входит багаж в размере 23 кг и ручная кладь размером до 7 кг. Для пассажиров бизнес класса в стоимость билета входит багаж в размере 32 кг и ручная кладь размером до 10 кг. Для пассажиров, которые любят путешествовать с высоким уровнем комфорта авиакомпания предлагает дополнительную услугу Extra Space.