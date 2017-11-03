В аэропорту "Киев" приземлился Airbus A321

3 ноября 2017, 11:45

Впервые в аэропорту «Киев» совершил посадку самый большой самолет семейства среднемагистральных Airbus - Airbus A321.

Airbus A321 имеет удлиненный по сравнению с другими моделями фюзеляж и повышенную пассажироёмкость.Це технічний рейс авіакомпанії YanAir Airlines, але в найближчих планах польоти за регулярними маршрутами авіакомпанії YanAir, зокрема в Тель-Авів.Размер взлетно-посадочной полосы - 2 км 310 м х 45 м, тип покрытия - асфальтобетон, PCN 44 / R / C / X / T. Аэродром оборудован посадочными системами ОПРС-А, РМС type СП-90, aerodrome lighting system HIL-I.