Ernest открывает новый рейс в итальянскую Геную из аэропорта "Киев"

18 марта 2019, 11:45

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines и Международный аэропорта «Киев» рады сообщить, что 16 марта открывается новый рейс Киев-Генуя (Италия).

Это первый прямой рейс между двумя городами, который будет выполняться раз в неделю с 16 по 30 марта и два раза в неделю, каждый вторник и субботу, начиная с 2 апреля.Высокое качество обслуживания, выгодные цены за авиабилеты от Ernest Airlines и комфортное расположение обоих аэропортов в пределах города - идеальное сочетание и новая возможность для путешествий в Европу.Генуя - портовый город на севере Италии, главный город провинции Генуя и региона Лигурия. Уникальное географические положение у подножия горной дуги, мягкий климат, невероятно красивые пейзажи, прозрачное море среди скал и тихие бухты - такую Лигурию увидят туристы из Украины.