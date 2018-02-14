Ernest открывает из аэропорта "Киев" рейс в Болонью

14 февраля 2018, 10:45

Ernest Airlines, итальянская авиакомпания, с центральным офисом в Милане и базой в аэропорту Милан Мальпенса, объявляет о запуске, с лета 2018 года, новых европейских направлений.

Основной новостью является выход авиакомпании на рынок таких европейских стран, как Испания и Румыния, открытие новых направлений из Италии в Украину и увеличение рейсов в Албанию.



Что касается Испании, большой новостью является открытие регулярного рейса из Милана Бергамо в Ибица. Первый рейс предполагается с 22 июня 2018 с частотой три раза в неделю (пятница, суббота и воскресенье) в удобные вечерние часы, идеально подходит тем, кто хочет окунуться в атмосферу Балеарских островов для путешествий и развлечений, используя в полной мере свои выходные.



С 21 июня 2018 года, в страны в которые Ernest Airlines осуществляет свои полеты, добавится и Румыния, соединив Геную с Бухарестом двумя рейсами в неделю (понедельник, пятница), Верону с Бухарестом тремя рейсами в неделю (понедельник, среда, пятница), Верону и Яссы тремя рейсами в неделю (понедельник, среда, суббота) и Кунео с Яссы двумя еженедельными рейсами (четверг, воскресенье).



В Украине Ernest Airlines откроет еще три новых итальянских направления, которые соединят Милан Мальпенса и Рим Фьюмичино со Львовом и Киев с Болоньей, тем самым добавив к пяти уже существующих направлений из Милана Бергамо и с Неаполя во Львов и Киев, и из Венеции во Львов.



Итальянский авиаперевозчик подтверждает и увеличивает количество своих рейсов в Албанию в течение летнего сезона, предлагая ежедневно два рейса из Милана Мальпенса в Тирану и шесть еженедельных рейсов из Пизы в Тирану. Все рейсы из Бергамо, Болонье, Вероны и Венеции в столицу Албании подтверждены. Связь Кунео-Тирана начнется с июня 2018 году с двумя еженедельными рейсами (пятница, воскресенье).



Все рейсы будут осуществляться с помощью современного авиапарка Ernest, состоящий из четырех самолетов Airbus A320 / 319.



Новые направления будут работать круглогодично, за исключением направлении Милан Бергамо - Ибица, который будет обслуживаться на сезонной основе.