Ernest Airlines начинает летать из Киева в Италию

13 декабря 2017, 9:45

Авиакомпания Ernest Airlines, после первой фазы, представленной полетами Милан (Бергамо) - Львов", которая началась в октябре, продолжает свой проект по обслуживанию украинского рынка, и представляет новые маршруты Милан (Бергамо) - Киев и Неаполь - Киев.

Утром, в субботу 9 декабря, 180-ти местный Airbus A320 из Милана Бергамо приземлился в аэропорту «Киев» (Жуляны), после чего вылетел в Неаполь. Украинские пассажиры, теперь имеют возможность летать прямыми рейсами из Киева в Неаполь и Милан Бергамо трижды в неделю - по понедельникам, средам и субботам.Удобное расписание, непродолжительный полет (не более двух часов) и невысокие цены - это те три фактора, благодаря которым Ernest Airlines максимально соответствует потребностям национальных и этнических групп, а также бизнеса и туризма, осуществляя регулярные рейсы между двумя странами.«Открытие итальянских направлений для наших пассажиров хорошая новость. В Италию можно отправиться в любое время года получив максимум удовольствия от такого путешествия. Поверьте, если говорим о путешествии в Италию вы будете в восторге на 101%, как от удобства рейсов, так и организации самого отдыха в стране с тысячелетней историей», - рассказал первый заместитель генерального директора компании «Мастер-Авиа» Валерий Полищук."С открытием прямых рейсов из Италии в аэропорту украинской столицы "Киев "(Жуляны), авиакомпания Ernest доказывает, что является итальянским перевозчиком с наибольшим предложением перевозок из Украины в страны Dolce Vita», - подтверждает Бизнес-Директор по развитию авиакомпании Ernest - Chady El Tannir.