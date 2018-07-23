23 июля 2018, 12:45

Singapore Airlines стала лучшей авиакомпанией мира, возглавив мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards.

Об этом свидетельствует исследование международной организации оценки авиационного сервиса Skytrax. Второй в списке оказалась Qatar Airways, которая в прошлом году занимала лидирующую позицию. Третье место получила японская авиакомпания All Nippon Airways, четвертое заняла Emirates Airlines, пятое - тайваньская международная авиакомпания EVA Air. В десятку лучших авиакомпаний также попали Cathay Pacific Airways (Гонконг), Lufthansa (Германия), Hainan Airlines (Китай), Garuda Indonesia, Thai Airways (Таиланд).

В опросе Skytrax, который проводился с августа 2017 по май 2018 года, приняли участие 20360000. Пассажиров из более чем 100 стран. Всего в опросе упоминались 335 авиакомпаний, хотя в окончательный рейтинг включаются только 100 лучших авиаперевозчиков. Украинские перевозчики в этот рейтинг не вошли.