Самый долгий перелет в истории пассажирской авиации

22 октября 2018, 14:15

Самолёт Airbus A350 авиакомпании Singapore Airlines совершил перелёт по маршруту Сингапур — Нью-Йорк, который стал самым долгим в истории пассажирской авиации.

Лайнер провёл в воздухе 17 часов 52 минуты и прибыл на полчаса ранее запланированного времени прилёта в Нью-Йорк.

На борту самолёта отсутствует экономический класс, билеты продавались только в бизнес-класс и премиум-эконом. Авиакомпания Singapore Airlines ранее выполняла такой рейс, но была вынуждена отказаться от него пять лет назад из-за повышения цен на топливо. С появлением более экономичных самолётов она вернула рейс из Сингапура в Нью-Йорк в своё расписание. До этого самый продолжительный авиаперелёт выполняла авиакомпания Qatar Airways — из катарской Дохи в новозеландский Окленд. Он длится почти 17 часов.

Также в 2018 году впервые в истории был совершён беспосадочный пассажирский перелёт из Австралии в Великобританию.