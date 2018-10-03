S7 Airlines и Аэрофлот покинули молдавский авиарынок

3 октября 2018, 10:45

Фактически две крупные российские авиакомпании, которые работали на маршруте Москва-Кишинев покинули рынок Молдовы.

Российская авиакомпания S7 Airlines прекращает перелеты по направлению Москва-Кишинев в зимний сезон, с конца октября по конец марта, а Аэрофлот сокращает рейсы с двух в день до двух в неделю. Причину этого компании не сообщили, но, скорее всего, дело в санкциях со стороны Украины, из-за которых российские самолеты вынуждены облетать ее, что увеличивает их расходы и время в пути.

Сейчас направление Москва - Кишинев - Москва обслуживают четыре авиакомпании: российские S7 Airlines и Аэрофлот и молдавские Air Moldova и Fly One. В то же время, эксперты в области гражданской авиации считают, что уход с рынка российских авиакомпаний – "спасательный круг" для Air Moldova, которая была выставлена на продажу за 48 млн. леев. После ухода российских авиаперевозчиков стоимость Air Moldova, несомненно, вырастет.