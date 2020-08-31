American Airlines заявляет, что сократит еще 19 000 рабочих мест

31 августа 2020, 13:15

American Airlines планирует уволить около 19 000 сотрудников начиная с 1 октября, если правительство США не предоставит пакет помощи американским авиакомпаниям для дальнейшего сдерживания финансовых последствий пандемии Covid-19. В служебной записке генерального директора авиакомпании Дуга Паркера и президента Роберта Айсома сотрудники получили сообщение о том, что сокращение рабочих мест может привести к потере по меньшей мере 40 000 рабочих мест, что на треть сократит 140000 человек, занятых американцами до того, как кризис Covid охватил весь мир.

На данный момент 12 500 сотрудников взяли добровольные выездные пакеты, а еще 11 000 будут вынуждены уйти в отпуск в октябре. Из дополнительных 19 000 вынужденных увольнений 17 500 связаны с увольнениями и 1 500 вынужденных увольнений среди руководства. Из 27000 бортпроводников, нанятых американцами перед пандемией, 2700 покинули компанию навсегда, 4500 уйдут в добровольный отпуск в октябре, а 8100 будут в отпуске. Из 15 000 пилотов, нанятых компанией до пандемии, 1200 покинули компанию навсегда, 700 уйдут в добровольный отпуск в октябре, а 1600 будут в отпуске.

Объявление поступило всего за пять дней до запланированного истечения срока действия Закона о помощи, помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES), а вместе с ним и Программе поддержки заработной платы (PSP), которая включала меры защиты от принудительных увольнений для сотрудников любой авиакомпании, которая приняла участие пакета грантов в размере 25 миллиардов долларов. Закон CARES также предотвратил отказ авиакомпаний от обслуживания обслуживаемых сообществ до того, как они подали заявку на получение своей части гранта. American также заявила, что 1 октября прекратит обслуживание 15 малых и средних городов.