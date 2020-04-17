19% персонала минус, минус и зарплаты - Wizz Air

17 апреля 2020, 11:15

Авиакомпания Wizz Air заявила о намерении уволить 1000 работников, что составляет 19% от общего числа персонала, и сократить размер зарплат.

Данные меры лоу-кост предпримет, чтобы справиться с влиянием пандемии COVID-19 на отрасль. Они также будут включать отправку в отпуск оставшегося персонала в краткосрочной перспективе из-за веденных ограничений на перелеты.

В то же время от вознаграждение главы Wizz Air, членов совета директоров и топ-менеджеров в новом финансовом году, который начался 1 апреля, в авиакомпании отказываться не планируют, лишь сократят статьи расхода на 22%, а зарплата пилотов, бортпроводников и офисного персонала уменьшится в среднем на 14%. На сегодня борты компании выполняют лишь 3% рейсов от объема, который наблюдался до кризиса.