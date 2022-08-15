Wizz Air раздаст 100 000 бесплатных билетов для украинцев

15 августа 2022, 12:15

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air, понесшая и терпящая тяжелые репутационные потери после анонса дочерней авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi рейсов в Россию, пытается, скорее всего, как-то исправить ситуацию.

Украинцам решили раздать 100 000 бесплатных авиабилетов на все рейсы континентальной Европы и Великобритании, выполняемые Wizz Air Hungary и Wizz Air UK. Ими можно воспользоваться по 800 европейским направлениям с 15 сентября по 8 декабря, имея украинский паспорт для выезда за границу.