У Wizz Air один из самых современных авиапарков

29 августа 2019, 9:45

У авиакомпании Wizz Air один из самых современных авиапарков среди авиакомпаний в мире - согласно последним данным швейцарской службы сбора информации среди авиаперевозчиков CH-AVIATION.

Среди авиакомпаний с самолетным парком, который состоит по крайней мере из 100 самолетов, флот Wizz Air имеет наименьший средний показатель возраста самолетов - 5,43 лет. Только одна авиакомпания в Европе и две в мире имеют самолеты с несколько меньшими показателями возраста. И с таким показателем Wizz Air является первой среди лоу-кост авиаперевозчиков. Авиапарк Wizz Air Hungary сейчас состоит из 118 сверхсовременных самолетов серии Airbus A320. Флот дочерней компании WIZZ с самолетным парком в Великобритании, Wizz Air UK, который сейчас состоит из 11 самолетов, является второй в мире авиакомпанией с самым современным парком и средним возрастом самолетов только 0,95 лет.Современный авиапарк Wizz Air играет главную роль в признании авиакомпании одной из топ-10 самых безопасных лоу-кост авиаперевозчиков 2019 в мире согласно оценке агентства AirlineRatings.comБлагодаря постоянному расширению своего флота Wizz Air также становится более экологичной. В этом году WIZZ уже получила свой первый самолет Airbus A321neo, после чего с марта еще 5 таких самолетов уже присоединились к авиапарку. Авиакомпания заказала 274 наиболее эффективные в мире узкофюзеляжных самолета, среди которых 20 Airbus A321XLR.Оснащённые двигателями нового поколения, воздушные суда A321neo обеспечивают 20% экономии затрат на топливо. A321neo также отличаются экологичностью, уменьшая уровень шума на 50% по сравнению с самолетами предыдущих поколений, а также способствуют уменьшению уровня выбросов оксидов азота на 50%. С показателем 56,5 г выбросов CO2 в расчете на одного пассажира на километр в мае 2019 Wizz Air получила звание авиакомпании с наименьшим воздействием на окружающую среду.