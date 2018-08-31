WIZZ AIR объявляет о дальнейшем расширении в Украине

31 августа 2018, 9:15

Wizz Air, ведущий лоу-кост авиаперевозчик Украины и одна из самых быстро развивающихся авиакомпаний Европы, сегодня сообщила о дальнейшем расширении своей деятельности в Украине.

Компания добавит четвертый самолет Airbus A320 на свою киевскую базу в марте 2019 года, а также запустит пять долгожданных маршрутов из аэропортов Киева и Львова, увеличивая в следующем году объем продаж билетов на 45%.



Новые лоу-кост перелеты будут выполняться из аэропорта «Киев» в Бремен (Германия), Биллунн (Дания) и Ригу (Латвия), а также из Львова в Копенгаген (Дания) и Франкфурт-Хан (Германия). Билеты на эти рейсы можно уже бронировать по ценам от 759 грн.



Во время пресс-конференции в Киеве Стивен Джонс (Stephen Jones), Исполнительный вице-президент Wizz Air сообщил: «Сегодня мы рады поделиться с нашими украинскими пассажирами хорошими новостями, которые подтверждают приверженность Wizz Air Украина. С поставкой четвертого самолета Airbus A320 WIZZ продолжает инвестировать, создавать новые рабочие места непосредственно в авиакомпании и поддерживать более 1000 рабочих мест в авиации, туризме и других смежных отраслях по всей стране. Wizz Air расширяет свою деятельность в Украине, предлагая в 2019 году более 2500000 билетов в продаже на 42 маршрута из 3-х украинских аэропортов».



В 2019 году WIZZ увеличит инвестиции в киевскую базу до более $ 400 000 000 и на 45% расширит операционную деятельность в Украине, предлагая более 2 500 000 посадочных мест на 42 маршрутах в 12 стран. Новый самолет прибудет 1 марта 2019 и обеспечивать выполнение 5 новых рейсов из Украины. Среди них такие направления, как Киев-Бремен, Киев-Биллунн, Львов-Копенгаген и Львов-Франкфурт-Хан являются единственными в стране прямыми соединениями.



Wizz Air начала выполнять перелеты из Международного аэропорта «Киев» им. Игоря Сикорского в 2008г. И с тех пор постоянно инвестирует в свою маршрутную сеть, обеспечивая уникальными и доступными возможностями для путешествий. «Как первая в Украине авиакомпания, которая предлагает высококачественные авиаперевозки по самым низким ценам, мы всегда стремимся стимулировать развитие рынка и учитывать увеличение спроса на лоу-кост билеты. Пять объявленных сегодня маршрутов из Украины в Латвии, Германии и Дании откроют новые возможности для путешествий, которых так долго ждали наши пассажиры», - добавил Стивен Джонс.



Постоянное инвестирование Wizz Air в Украину и расширение местной базы в 2019 году будет способствовать созданию новых рабочих мест в авиакомпании и увеличению их количества до 140. Как и в течение последних 10 лет, WIZZ и в дальнейшем будет способствовать развитию экономики страны и созданию новых рабочих мест в украинской авиации и туризме.



С сегодняшнего дня доступно летнее расписание рейсов Wizz Air из аэропорта «Киев» на 2019 год. В течение следующих двух недель приобрести билеты на летний сезон на все направления по Украине, включая новые маршруты смогут участники WIZZ Discount Club, а с 13 сентября 2018 это станет возможным для всех пассажиров. Новые сообщения, а также увеличение частоты на популярном маршруте Киев-Лиссабон является частью летнего расписания WIZZ из Киева на 2019 год.



Валерий Полищук, Первый заместитель Генерального директора МАСТЕР-АВИА сообщил: «Количество пассажиров, путешествующих по Европе благодаря безвизовому режиму, продолжает расти. По нашим оценкам, введение безвизового режима на европейских направлениях увеличило количество пассажиров на 10-15%. Интерес к новым направлениям чрезвычайно высок. Новые маршруты нашего надежного партнера - авиакомпании Wizz Air - прекрасная возможность путешествовать, открывать новые города, изучать культуру разных стран Европы».