Wizz Air открывает новый рейс из Киева в Лейпциг

1 апреля 2019, 14:45

Wizz Air объявила об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия).

Это немецкий город является новым направлением в сети WIZZ и будет выполняться пока из Киева. Первый рейс в Лейпциг запланирован на 5 июля. С рейсами по понедельникам и пятницам, WIZZ дарит украинским пассажирам новые возможности планировать свой следующий отдых в Германии по ценам от 19.99 евро / 609 грн.

Wizz Air признана "Лучшей лоу-кост авиакомпанией 2018 в регионе Центральной и Восточной Европы", а экипаж пассажиры назвали лучшим в регионе. Эти CESAAR награды вручили во время торжественного гала-вечера в Познани. CESAAR награды являются одними из важнейших и самых престижных в авиационной отрасли региона Центрально-Восточной Европы.Выдающимся год для авиакомпании отмечен и на индивидуальном уровне: Джозефа Варади (József Váradi), основателя и генерального директора Wizz Air назвали "Руководителем года в Центральной и Восточной Европе" по оценкам жюри, в состав которого вошли эксперты отрасли и представители СМИ.В 2018 году Wizz Air перевезла более 1,5 млн пассажиров на своих рейсах в/из Украины.В марте 2019 Wizz Air разместила четвертый самолет Airbus A320 на своей киевской базе - аэропорта "Киев".