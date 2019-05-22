Wizz Air выполнила свои первые рейсы из аэропорта "Киев" в Афины и Салоников

22 мая 2019, 10:45

Первый рейс в Салоников, открытый 20 мая, вылетел из Киева со 166 пассажирами на борту, 21 мая с первым рейсом в столицу Греции - Афины прилетели 162 пассажира.

Перелеты в знаменитые греческие города выполняются дважды в неделю.Афины известны выдающимися археологическими памятниками и находками, а также могут удивить туристов активной ночной жизнью и развлечениями, а Салоники с невероятными озерами и водопадами, живописными побережьями и величественными замками станут любимым направлением для любителей спокойного отдыха.С новыми рейсами WIZZ украинские пассажиры могут легко открыть для себя столицу Греции или Город призраков по тарифам от 39,99 евро / 829 грн.