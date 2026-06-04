Греция выразила Украине протест из-за морского дрона в своих водах

4 июня 2026, 11:45

Греческие власти выразили официальный дипломатический протест Украине в связи с обнаруженным на побережье острова Лефкада морским дроном со взрывчаткой, который Афины считают украинским.

Об этом заявила спикер греческого МИД Зохиу.Власти Греции стремятся получить от Украины официальные объяснения и извинения по поводу инцидента, а также гарантий от Киева о недопущении подобных случаев в будущем.Речь идет о дроне типа Cossack Mamai, который был замечен у западного побережья Греции в мае местными рыбаками в районе острова Лефкада в Ионическом море. По сообщениям, он перевозил 100 кг взрывчатки. Греческие чиновники подозревают, что его целью было поразить корабль российского "теневого флота", действующего в Средиземном море.