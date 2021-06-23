Rocket запустился в Греции и Франции

23 июня 2021, 16:15

Украинский сервис доставки покрыл еще две европейские страны.

Европейская экспансия Rocket продолжается. Сегодня сервис доставки начал работу в Греции и Франции. Они замкнули первую пятерку из десяти стран, в которых сервис намерен начать работу уже в этом году.

В Греции Rocket начал работу сразу со столицы. В Афинах подключены уже десятки ресторанов в различных районах города. Во Франции первым стал Лилль. Это небольшой город на границе с Бельгией, но он является центром второй по величине агломерации (после Парижа), охватывая 2-миллионный евроокруг «Лилль-Кортрейк». Поэтому, оранжевые рюкзаки Rocket, возможно, даже смогут осуществлять международные доставки за считанные минуты.С подключением Греции и Франции покрытие Rocket распространилось на 33 города в пяти странах. Ранее оранжевые рюкзаки начали осуществлять доставки в столице Нидерландов, а также двух городах на Кипре — Никосии и Лимасоле. Несмотря на масштабные планы экспансии на десять европейских стран, Rocket продолжает активное развитие в Украине. Уже покрыто 28 украинских городов, среди которых 18 областных центров.