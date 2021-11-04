Rocket тестирует подписку Rocket Plus с бесплатной доставкой

4 ноября 2021, 11:15

Подписка распространяется на доставку из абсолютно всех ресторанов, представленных в Rocket по всей Украине.

Новая услуга даёт возможность делать неограниченное число заказов с бесплатной доставкой. Ее стоимость всего 199 грн в месяц, а минимальный заказ стартует от 150 грн.



"Оформление подписки — это не только про возможность сэкономить 40 грн на каждой доставке. Мы хотим, чтобы этот продукт приносил большую ценность для наших пользователей. Поэтому в дальнейшем планируем предоставить дополнительные “плюшки” в виде специальных промо и персонализированных акций. Следите за нашими обновлениями ;)"‎, — рассказал Олег Любарец, CMO компании Rocket.

Подписку отменить можно в любой момент и она будет действовать до конца месяца. На данный момент, функция подписки работает в бета-режиме и доступна по всей территории Украины.